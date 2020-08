Spagna, cameriere preso a morsi da due clienti: il motivo (Di giovedì 27 agosto 2020) A Sabinanigo, in Spagna, due clienti hanno aggredito un cameriere per aver chiesto loro di indossare la mascherina. Arrestati i protagonisti dell’episodio Episodio decisamente singolare quello avvenuto in un bar di Sabinanigo, cittadina della Spagna. Un cameriere, per far sì che le norme anti Covid venissero rispettate, ha chiesto a due clienti di indossare la … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

