Soluzioni Cruciverba del 27/08/20. Tutte le definizioni (Di giovedì 27 agosto 2020)

on line 6 lettere: Webcam Antica popolazione iranica 5 lettere: Sciti Delle ore tarde del giorno 8 lettere: Serotino Depositi comunali per rifiuti riutilizzabili 10 lettere: Riciclerie Fiori simili ai papaveri 7 lettere: Anemoni Il gore di washington dc 5 lettere: Vidal Manico ricurvo di un vaso 4 lettere: Ansa

Enigmando più forte del Covid-19

Nemmeno il Covid-19 ha fermato rebus e cruciverba musicali. Da domenica, infatti, sono tornati in bella mostra nelle vetrine sangiulianesi i rebus di Enigmando, la caratteristica manifestazione giunta ...

Meloni 'sbarca' in spiaggia, dal cruciverba del patriota alle infradito di Fdi

Dalla campagna ecologista 'Spiagge Pulite', alle infradito elettorali, fino all'Enigma del Patriota. Sempre rigorosamente con Fratelli d'Italia sotto l'ombrellone, perché le idee e gli obiettivi del p ...

Nemmeno il Covid-19 ha fermato rebus e cruciverba musicali. Da domenica, infatti, sono tornati in bella mostra nelle vetrine sangiulianesi i rebus di Enigmando, la caratteristica manifestazione giunta ...

Dalla campagna ecologista 'Spiagge Pulite', alle infradito elettorali, fino all'Enigma del Patriota. Sempre rigorosamente con Fratelli d'Italia sotto l'ombrellone, perché le idee e gli obiettivi del p ...