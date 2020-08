Scuola, nuova polemica: “Test sierologici vanno fatti a tutti i docenti” (Di giovedì 27 agosto 2020) nuova polemica riguardante la riapertura della Scuola, il coordinatore del Cts Agostino Miozzo: “Test sierologici vanno fatti a tutti i docenti”. In Commissione Istruzione alla Camera il coordinatore del Cts Agostino Miozzo è intervenuto per dire la propria rispetto alla ripresa dell’anno scolastico. Non ha dubbi il rappresentante del Comitato tecnico scientifico su come avrebbe … L'articolo Scuola, nuova polemica: “Test sierologici vanno fatti a tutti i docenti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Internazionale : Apriamo le finestre. Negli uffici e a scuola troveremo mascherine, disinfettanti, postazioni a distanza. Ma c’è un… - DelbonoDaniela : Io non le farei aprire,almeno fino a ottobre,che passi questa nuova ondata di contagi post vacanza #Scuola - NatyGraizler : RT @ValentinaMormi2: 'Ho dimenticato la mascherina' è da aggiungere come nuova scusa per i ritardi #scuola - LeftAvvenimenti : Dal #28agosto in edicola In dgt ?? - Mrstoscani : RT @Internazionale: Apriamo le finestre. Negli uffici e a scuola troveremo mascherine, disinfettanti, postazioni a distanza. Ma c’è un aspe… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nuova Immaginare una nuova scuola left Scuola Pubblica di musica di Poggibonsi, aperte le iscrizioni per l'anno 2020-2021

Al via martedì 1 settembre le iscrizioni per i corsi del nuovo anno accademico 20/21 della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, HB Music Farm. I corsi cominceranno a ottobre sia in presenza, press ...

RIPARTIRE DALLE NUOVE GENERAZIONI

Oristano, 27 agosto 2020 - La campanella della scuola suona presto quest’anno per Janette D., 17enne di Uras (OR). Il 14 Agosto la studentessa è partita alla volta di Galten in Danimarca, dove trascor ...

Al via martedì 1 settembre le iscrizioni per i corsi del nuovo anno accademico 20/21 della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, HB Music Farm. I corsi cominceranno a ottobre sia in presenza, press ...Oristano, 27 agosto 2020 - La campanella della scuola suona presto quest’anno per Janette D., 17enne di Uras (OR). Il 14 Agosto la studentessa è partita alla volta di Galten in Danimarca, dove trascor ...