Putin in soccorso di Lukashenko ha costituito 'unità di riserva delle forze di sicurezza' La Russia ha costituito, su richiesta del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, 'unità di riserva delle forze di sicurezza' pronte a intervenire. Lo ha detto Vladimir Putin nel corso di un'...

«Se hanno paura di me, vuol dire che mi rispettano» è un detto che spiega molto bene come mai il presidente russo utilizza qualunque metodo contro i suoi avversari, e non ha nessun problema a mentire ...Ogni giovedì sul canale YouTube di Alexey Navalny inizia un telegiornale che racconta tutto quello che la tv di Stato non mostra. Ieri non è andato in onda, mentre il leader dell’opposizione russa era ...