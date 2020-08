Pobega: “Contento di essere tornato, ora sono più maturo” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tommaso Pobega, ai microfoni di Milan TV, ha commentato il suo ritorno a Milanello dopo la parentesi Pordenone: “sono molto felice di essere tornato. Ora sono più maturo, ascolterò certamente i consigli dei compagni di squadra più vecchi e mi metterò subito a disposizione della squadra”. Foto: Milan Twitter L'articolo Pobega: “Contento di essere tornato, ora sono più maturo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

