Nemmeno Messi vuole restare accanto a Bartomeu, lo Zingaretti della Catalogna (Di giovedì 27 agosto 2020) Ci sono solo due persone in questo momento che non possono mettere più piede in Catalogna. Carles Puigdemont, l’ex presidente latitante, rifugiato a Waterloo (Belgio) dopo aver dichiarato una finta indipendenza durata meno di 5 minuti. E poi Josep Maria Bartomeu, il presidente del Barça, che ieri si è sentito come se fosse a Waterloo, ma non in compagnia del leader nazionalista, bensì con Napoleone nel 1815. Purtroppo, non esiste un’isola Sant’Elena sulla quale possa nascondersi l’uomo più odiato della Catalogna. Da madridista, devo dire che Bartomeu è un grande. Un mito. Uno con la faccia tosta. Due settimane fa, dopo la sconfitta storica 2-8 contro il Bayern, Bartomeu ha promesso su Barça TV che Lionel ... Leggi su linkiesta

