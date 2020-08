Mangiano al cinese e scappano lasciando un biglietto: “Cinesi di me*da ci avete portato il Covid” (Di giovedì 27 agosto 2020) Torino, 27 ago – L’esasperazione e la frustrazione degli italiani scaturita dall’emergenza coronavirus, con tutto il suo corollario di restrizioni, distanziamenti, terrorismi, paure e incertezze per il futuro inizia ad esprimersi nelle maniere più inconsuete; fino ad arrivare a prendersela con una delle probabili origini della diffusione del contagio in Italia, e cioè i cittadini di origini cinesi. Prendiamo ad esempio cosa è successo a Cirié, piccolo comune in provincia di Torino, dove – secondo quanto riportato da La Stampa – una comitiva di sette ragazzi che si trovavano a cenare al ristorante all you can eat cinese-giapponese «Majide» è fuggita prima di pagare il conto, lasciando un bigliettino in cui venivano spiegate nel dettaglio le motivazioni di tale ... Leggi su ilprimatonazionale

Sette ragazzi hanno cenato con la formula "All you can eat", accumulando un conto da 180 euro: il proprietario li denuncia

Prima hanno mangiato con la formula "All you can eat" - ovvero si paga un fisso e si mangia quanto si vuole – accumulando un conto da 180 euro. Ma, al momento di pagare, sette ragazzi sono scappati da ...

