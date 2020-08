Mamba nero avvistato in mare: il serpente dal veleno letale spaventa i bagnanti di una spiaggia affollata (Di giovedì 27 agosto 2020) Un esemplare di Mamba nero, trai rettili più velenosi al mondo, ha messo in allarme i bagnanti dopo il suo avvistamento in una spiaggia affollata del Sud Africa. Questo esemplare lungo oltre due metri, è stato ripreso mentre nuotava nelle acque in superficie, prima di essere poi catturato dall’Associazione Sud Africana per la Ricerca sulla … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

ORLANDO – Una vittoria per omaggiare Kobe. I Los Angeles Lakers battono 135-115 i Blazers e si portano sul 3-1 nella serie contro Portland. Non una serata come le altre per i gialloviola: James e comp ...

Dal 2016 Los Angeles celebra il "Mamba Day", e quest'anno la ricorrenza è tristemente speciale per la morte di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna in un incidente in elicottero lo scorso 26 gennaio. Pe ...

