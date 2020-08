**Lavoro: Inps, in secondo trimestre certificati malattia -40,5%, effetto covid** (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Nel secondo trimestre l'anno sono arrivati 3.187.689 certificati di malattia, di cui l'80% dal settore privato. Rispetto ai 5.362.989 certificati (di cui il 74,4% dal settore privato) dello stesso periodo dell'anno precedente, si tratta di un calo del 40,5%. E' quanto emerge dai dati dell'Inps diffusi oggi. Nel secondo trimestre dell'anno 2020 si registra un forte decremento del numero dei certificati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, maggiormente accentuato per il settore pubblico (-53%) rispetto a quello privato (-36%). Il decremento risulta più marcato nelle regioni del Centro-Sud (-61% vs -47% per il Centro e -62% vs -40% per il Sud). Si riscontrano inoltre differenze di genere nel ... Leggi su liberoquotidiano

