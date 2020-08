La raccolta di storie brevi dell’autore di Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba (Di giovedì 27 agosto 2020) Conosciamo Koyoharu Gotouge principalmente per Demon Slayer – Kimetsu NO Yaiba, la serie fenomeno del momento che sta polverizzando ogni record di vendita. A settembre, grazie a KOYOHARU GOTOUGE SHORT storieS, potremo scoprire un nuovo lato dell’autore e leggere le opere brevi che hanno visto il suo esordio come mangaka. Il volume è una raccolta di storie oscure, introspettive e affascinanti, pubblicate sulla celebre rivista «Weekly Shonen Jump». Un’opera assolutamente irrinunciabile per ogni appassionato di Demon Slayer – Kimetsu NO Yaiba. Potete trovarlo in fumetteria, libreria e store online dal 2 ... Leggi su quotidianpost

Volti, storie, aule e immagini per raccontare l'Alma Mater

