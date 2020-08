Juventus, idea Suarez: l’attaccante proposto ai bianconeri (Di giovedì 27 agosto 2020) Si scaldano le piste per l’attacco della Juventus nel calciomercato. Nelle ultime ore si è parlato molto di Luis Suarez: l’uruguaiano è ormai in uscita dal Barcellona e addirittura è stato proposto alla dirigenza della Juventus che starebbe valutando la possibilità di intavolare una trattativa. Al momento Milik e Dzeko sembrano un passo avanti a Suarez, sul cui valore assoluto comunque ci sono pochi dubbi. Difficile anche immaginare quale potrebbe essere il costo del cartellino di un giocatore che ormai a Barcellona è un separato in casa, mentre l’ingaggio del giocatore potrebbe essere uno scoglio non indifferente. Sullo sfondo rimane anche il possibile ritorno dell’ex Alvaro Morata. Leggi su sportface

Glongari : #Atalanta idea #Romero per la difesa trattativa in corso con la #Juventus #calciomercato #sportitaliamercato @MCriscitiello - DiMarzio : #Juventus, Paredes nuova idea per il centrocampo - sportface2016 : #Calciomercato #Juventus Idea #Suarez, il giocatore è stato proposto ai bianconeri - manuhellt : RT @Glongari: #Atalanta idea #Romero per la difesa trattativa in corso con la #Juventus #calciomercato #sportitaliamercato @MCriscitiello - GIUSPEDU : RT @Glongari: #Atalanta idea #Romero per la difesa trattativa in corso con la #Juventus #calciomercato #sportitaliamercato @MCriscitiello -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus idea Calciomercato Juventus, idea di mercato TOP dal Bayern Monaco TuttoJuve24.it Blog: I numeri da cui (ri)parte la Juve di Pirlo

L'arrivo di Antonio Gagliardi - ex match analyst della Nazionale - nello staff di Pirlo è più di un indizio sul fatto che il nuovo allenatore bianconero e i suoi collaboratori punteranno forte sui dat ...

Calciomercato Inter, colpo a sorpresa per dare sprint alle fasce

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l’ultima idea di Marotta per la fascia sinistra dell’Inter è Aleksandar Kolarov della Roma. Il 35enne va in scadenza con i giallorossi nel 2021 e potrebb ...

L'arrivo di Antonio Gagliardi - ex match analyst della Nazionale - nello staff di Pirlo è più di un indizio sul fatto che il nuovo allenatore bianconero e i suoi collaboratori punteranno forte sui dat ...Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l’ultima idea di Marotta per la fascia sinistra dell’Inter è Aleksandar Kolarov della Roma. Il 35enne va in scadenza con i giallorossi nel 2021 e potrebb ...