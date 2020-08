Junior Bake Off, Montrucchio e Alessia Mancini conduttori: l’annuncio (Di giovedì 27 agosto 2020) Grandi novità in arrivo al cooking show per i più piccoli Junior Bake Off. Il conduttore Flavio Montrucchio ha condiviso nelle ultime ore un post sul suo profilo Instagram, dove lo si vede raggiante al fianco della moglie Alessia Mancini. A commento dello scatto, la rivelazione inaspettata: “Congiunti al lavoro“. Flavio ha poi aggiunto: “Benvenuta … L'articolo Junior Bake Off, Montrucchio e Alessia Mancini conduttori: l’annuncio proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

