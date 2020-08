Guerriglia in Wisconsin, la Nba si ferma: “Noi non giochiamo” (Di giovedì 27 agosto 2020) Clamoroso: la Nba non gioca per protesta Clamoroso: la Nba si è fermata per protesta. Ieri sera, 26 agosto 2020, il campionato di basket americano, il più seguito al mondo, ha incrociato le braccia dopo il grave ferimento dell’afroamericano Jacob Blake (sette colpi di pistola alla schiena da distanza ravvicinatissima, a Kenosha, una cittadina di 100 mila abitanti del Wisconsin), che fa seguito ad altri episodi simili negli Stati Uniti, come l’uccisione di George Floyd, e che ha provocato violente proteste in Wisconsin. A generare lo stop sono stati i giocatori di Milwaukee. La formazione dei Bucks (in vantaggio per 3-1 nella serie), infatti, ha boicottato gara 5 dei playoff contro gli Orlando Magic nella Eastern Conference che si sarebbe dovuta giocare alle ore 22 italiane. Nessun giocatore della squadra di ... Leggi su tpi

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: I Black lives matter mettono a ferro e fuoco Kenosha. Almeno due i morti negli scontri della notte scorsa - DSamarcanda : RT @IlPrimatoN: I Black lives matter mettono a ferro e fuoco Kenosha. Almeno due i morti negli scontri della notte scorsa - LiberoFreedom : RT @IlPrimatoN: I Black lives matter mettono a ferro e fuoco Kenosha. Almeno due i morti negli scontri della notte scorsa - bisagnino : Wisconsin, guerriglia Black lives matter: 2 morti durante una sparatoria -