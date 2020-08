Gazzetta: “Sarri ha un senso di smarrimento misto a pentimento. Ora è ricco ma povero” (Di giovedì 27 agosto 2020) La Gazzetta dedica una pagina a Sarri, al suo anno alla Juventus e al suo futuro. La firma Alfredo Pedullà molto vicino al tecnico toscano, al punto che la sua foto profilo su Twitter è appunto una foto con Sarri. Pedullà descrive lo stato d’animo di Sarri dopo la fine del rapporto con la Juventus. Sarri non ha rabbia, ma malinconia, inquietudine, smarrimento misto a pentimento. Chelsea e Juve gli hanno gonfiato il conto in banca e arricchito la bacheca. Maurizio è ricco ma povero. Tornerà ricco quando allenerà e non gestirà. Pedullà scrive che Conte al primo anno all’Inter si è fatto spendere 200 milioni, Guardiola al City 800. Sarri è troppo poco egoista, scrive. Scrive che con Chiellini non è mai ... Leggi su ilnapolista

napolista : Gazzetta: “Sarri ha un senso di smarrimento misto a pentimento. Ora è ricco ma povero” Pedullà (molto vicino a lui… - simonesalvador : Oggi sulla #Gazzetta articolo di Alfredo Pedullà, molto vicino a #Sarri, che racconta alcuni retroscena sull'addio… - maurizioft : @lucadaniionescu la solita @Gazzetta_it interista, quella che dice che Dybala sarà venduto, quella che dice che Mes… - SoloNapoli5 : @Gazzetta_it Belli gli sfottò dei meticci Sfottono Higuain e poi se lo comprano, sfottono Sarri e poi se lo compran… - ANTOPASQUINO : @Sardanapalooo @Puglio11 @Gazzetta_it SE @PFonsecaCoach RISCUOTE VERAMENTE LA FIDUCIA DELLA DIRIGENZA ,DELLA PROPRI… -

