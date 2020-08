Djokovic-Bautista in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Le semifinali del Masters 1000 di Cincinnati 2020 proporranno lo scontro fra Novak Djokovic e Roberto Bautista Agut, rispettivamente prima e ottava testa di serie del torneo statunitense. Il serbo ha superato nettamente Jan-Lennard Struff, mentre l’iberico ha eliminato in rimonta il più quotato Daniil Medvedev. L’incontro si disputerà domani, venerdì 28 agosto, come secondo match sul campo ‘Louis Armstrong’ (dopo Tsitsipas-Raonic, inizio ore 19.00). La diretta televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno, mentre sarà disponibile una fruizione streaming tramite SkyGo. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti ed approfondimenti riguardanti lo svolgimento del testa a testa. Leggi su sportface

