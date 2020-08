Covid nel mondo, Germania pensa a una multa per chi non porta la mascherina (Di giovedì 27 agosto 2020) La pandemia da Coronavirus nel mondo non frena la sua corsa - superati gli 820mila morti - con nuovi record di contagi in Argentina e in India. E ora anche l'Europa sembra parecchio spaventata: tutti ... Leggi su quotidiano

NicolaPorro : Tutti quelli che godono per il Covid di #FlavioBriatore il virus ce l'hanno nel cervello. E per loro non ci sarà ma… - espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - AMorelliMilano : Luca si è tolto la vita nel suo ristorante. Temeva di essere travolto dai debiti nel caso di un nuovo #lockdown. Un… - cristina_bassi : RT @DavideFalchieri: Fatemi capire: Se una qualsiasi azienda non rispetta le norme anti Covid la fanno chiudere? Perché non dovrebbe esse… - luciferitaliaaa : @Aurora82369181 Allora, dato che è la mia serie preferita so quasi tutto di sicuro uscirà nel 2021 perché doveva es… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Coronavirus ultime notizie. Oltre 24 milioni di contagi nel mondo Il Sole 24 ORE Aziende italiane creano giacca igienizzante, in 5 minuti via Covid

Una giacca con un tessuto igienizzante che assicura di eliminare il Coronavirus che può trovarsi nelle goccioline di saliva nell'aria che possono depositarsi sulle superfici, entro 5 minuti. E' il ...

CASALE Sarà una sagra in formato ridotto, nel rispetto però della tradizione

Domenica Santa Messa solenne delle 11 con offerta dei ceri e dalle 15.30 motoraduno. Lunedì sera Santa Messa in piazza in ricordo delle vittime del Covid-19. «Le vetrine in festa sono una tradizione ...

Una giacca con un tessuto igienizzante che assicura di eliminare il Coronavirus che può trovarsi nelle goccioline di saliva nell'aria che possono depositarsi sulle superfici, entro 5 minuti. E' il ...Domenica Santa Messa solenne delle 11 con offerta dei ceri e dalle 15.30 motoraduno. Lunedì sera Santa Messa in piazza in ricordo delle vittime del Covid-19. «Le vetrine in festa sono una tradizione ...