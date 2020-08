Covid, a Montano Antilia test sierologico sulla popolazione (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono già tanti i cittadini di Montano Antilia che hanno accettato di sottoporsi in maniera volontaria allo screening, con l’impiego di test seriologici alla ricerca di Covid19, in programma mercoledì 2 settembre a partire dalle 8,30 nel piccolo centro cilentano, balzato agli onori della cronaca regionale perché registrò, all’inizio dell’emergenza, il primo caso di coronavirus. I prelievi ematici verranno effettuati nell’ambulatorio della guardia medica di Montano. L‘operazione andrà avanti per tutti e quattro i mercoledì del mese; saranno arruolati prima i soggetti appartenenti alle “categorie a rischio” poi secondo il metodo random (a caso) altri. “Sarà una ... Leggi su anteprima24

Questa è la testimonianza di Mariella Montano. Perchè il #COVID19 non è (solo) un #virus per vecchi

Sindaco e assessore fanno il punto sul trasporto: sanificazione ogni giorno, chi ha l’abbonamento occuperà sempre lo stesso sedile. Da ottobre ingressi con orario scaglionato al polo Betti-Fracassetti ...

Alpini, salta la festa al sacrario di Agueglio: “Impossibile con le norme anti-Covid”

PERLEDO – Un momento di festa che è una tradizione e che purtroppo quest’anno non potrà svolgersi: dal capogruppo degli Alpini di Perledo, Osvaldo Cesana, arriva la conferma che anche la festa al sacr ...

