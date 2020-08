Control: Disponibile la nuova espansione su Alan Wake (Di giovedì 27 agosto 2020) AWE, la seconda e ultima espansione per il pluripremiato gioco d’azione soprannaturale Control, sviluppato da Remedy Entertainment, è Disponibile oggi per PC, PlayStation 4 e Xbox One dell’editore 505 Games. AWE porterà il Direttore del Bureau Jesse Faden nel Settore Investigazioni della Oldest House, luogo dove il Federal Bureau of Control esamina attentamente gli Eventi del Mondo Alterato (AWE) – eventi in cui le forze paranormali fanno breccia nel nostro mondo con conseguenze talvolta gravi. L’espansione, che diventa Disponibile dopo il completamento della settima missione principale (“Il volto del nemico”) della campagna, richiederà che i giocatori entrino nel Settore Investigazioni e affrontino la creatura in agguato ... Leggi su gamerbrain

SerialGamerITA : Control: disponibile ora la seconda ed ultima espansione “AWE” - GamesPaladinsIT : AWE, la nuova espansione di Control è disponibile da oggi, assieme a Control Ultimate Edition su Steam!… - Eurogamer_it : Disponibile l'espansione AWE di #Control. - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Remedy torna sulla questione dell'upgrade next-gen di #Control, che sarà disponibile in esclusiva per gli acquirenti della U… - IGNitalia : Remedy torna sulla questione dell'upgrade next-gen di #Control, che sarà disponibile in esclusiva per gli acquirent… -