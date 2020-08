Contagi e ricoveri ancora in crescita. Isolati 1.411 positivi nelle ultime 24 ore. Oltre 94mila i tamponi effettuati (Di giovedì 27 agosto 2020) Sono 1.411 i nuovi casi di Contagio da Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore. Una cinquantina in più rispetto alla giornata di ieri, quando l’aumento era stato di 1.367 casi. Il totale delle persone attualmente positive è di 21.932, circa 1.200 più di ieri. Sono 5, invece, i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore che portano il totale a 35.463 vittime. Le persone attualmente ricoverate con sintomi, secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute (qui la mappa), sono 1.131 (+76), 69 delle quali si trovano in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri), e 20.734 quelle in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 94.024, circa 500 in più di ieri. Un solo nuovo caso ... Leggi su lanotiziagiornale

