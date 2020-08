Calciomercato Bari, le prime richieste di Auteri: per il centrocampo chiesto Di Risio (Di giovedì 27 agosto 2020) . In attacco si pensa a Bifulco Il Bari si sta muovendo in vista della prossima stagione. Il nuovo tecnico Gaetano Auteri ha già mosso le prime richieste per poter allestire una rosa competitiva nel torneo di C. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il nuovo allenatore avrebbe chiesto il regista Carlo Di Risio, classe ‘91, allenato a Catanzaro. Auteri starebbe pensando anche ad Alfredo Bifulco, classe ‘97 reduce dall’esperienza alla Juve Stabia in B. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

L’Us Città di Fasano comunica che nella giornata di mercoledì 26 agosto sono stati formalizzati gli ingaggi di quattro nuovi calciatori che si aggiungono alla rosa biancazzurra per questa stagione spo ...

Moccone caput mundi. Da qui il Catanzaro sta provando a tessere per ora la tela del suo mercato, con gli occhi al campo per valutare il materiale umano già a disposizione, le orecchie e la bocca impeg ...

