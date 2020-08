Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 26 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 26 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Superquark ha totalizzato 2333 spettatori (13.90% di share). La serie tv Come sorelle su Canale5 ha conquistato 2249 spettatori (13.87%). Il film Codice 999 su Italia1 ne ha avuti 1155 (6.96%); su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 1089 (5.73%) nel primo episodio e 993 (5.92%) nel secondo, mentre il film The Square su Rai3 573 spettatori (3.52%). Su Rete4 la puntata di Il terzo indizio ha totalizzato 839 spettatori (5.51%) e su La7 il film Flightplan – Mistero in volo ne ha avuti 438 (2.55%). Ascolti tv Access prime time e preserale Su Rai1 la puntata ... Leggi su ascoltitv

