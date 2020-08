VIDEO – Salvini: “Stop-immigrati, ora sindaci Pd e 5 Stelle seguono Lega e Musumeci” (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Lega, secondo Salvini, ‘sfonderà’ al sud. “Ieri l’altro è entrato il sindaco di Foggia, ieri abbiamo presentato il candidato a sindaco della Lega a Reggio Calabria (quello che costruirà il ponte dopo quarant’anni di chiacchiere), oggi abbiamo incontrato tanta gente a Benevento, nel napoletano e a Caserta: quel policlinico è una delle tante incompiute di De Luca. Sarà una campagna elettorale poco ideologica e tanto concreta basata su ospedali, infrastrutture e ambiente-Terra dei Fuochi. Laddove governa, la Lega dimostra efficienza e concretezza”. Sui flussi migratori: “In Sicilia quello di Musumeci è un bellissimo segnale. Così come le prese di posizione dei sindaci di diversi schieramenti: perso al Primo ... Leggi su ladenuncia

Non si arrestano gli sbarchi. Inutile infatti l'ultimatum di Nello Musumeci al governo affinché chiuda centri di accoglienza e hotspot al collasso, i migranti continuano ad arrivare. A immortalare l'e ...

Nonostante il governo pare fregarsene, gli sbarchi proseguono incessanti. A Matteo Salvini basta un solo video per smascherare le bugie dell'esecutivo che, tramite le parole di Debora Serracchiani a L ...

