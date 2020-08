USA, ordini beni durevoli ancora in forte aumento e oltre attese (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Corrono ancora gli ordinativi di beni durevoli americani a luglio. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un forte aumento dell’11,2% dopo il +7,7% del mese precedente (dato rivisto da +7,3%). Le stime degli analisti erano per un aumento del 4,3%. Il dato è comunicato dal secondo cui il dato “core”, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in aumento del 2,4% rispetto al +4% del mese precedente ed al +2% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto un incremento del 9,9% dopo il +9,7% precedente. Leggi su quifinanza

