Torino, cani abbandonati sul balcone senza cibo né acqua: salvati dalla polizia e dai vigili del fuoco (Di mercoledì 26 agosto 2020) commenta Due cani e i loro otto cuccioli sono stati abbandonati dal proprietario sul balcone di casa senza cibo, acqua e un riparo dal sole. E' successo a Banchette, in provincia di Torino. Ad ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Torino, cani abbandonati sul balcone senza cibo né acqua: salvati dalla polizia e dai vigili del fuoco #cani… - repubblica : Due cani e otto cuccioli imprigionati sul balcone sotto il sole - gladys_p8 : RT @MediasetTgcom24: Torino, cani abbandonati sul balcone senza cibo né acqua: salvati dalla polizia e dai vigili del fuoco #cani https://… - Fabio19653763 : RT @MediasetTgcom24: Torino, cani abbandonati sul balcone senza cibo né acqua: salvati dalla polizia e dai vigili del fuoco #cani https://… - _Silvana61 : RT @MediasetTgcom24: Torino, cani abbandonati sul balcone senza cibo né acqua: salvati dalla polizia e dai vigili del fuoco #cani https://… -

Ha deciso di andare in vacanza, lasciando i suoi dieci cani al loro destino. È partito facendo rimanere le povere bestie sotto il sole, senza cibo né acqua. L'episodio è accaduto a Banchette (Torino).