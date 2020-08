Speranza e Alberto quarta coppia di Temptation Island 2020: dopo 16 anni insieme ancora dubbi sul futuro (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alberto e Speranza formano la quarta coppia protagonista dell’edizione di Temptation Island 2020 in onda da settembre su Canale 5. Come saprete, dopo un’edizione mista condotta da Filippi Bisciglia, questa volta Alessia Marcuzzi guiderà nel viaggio dei sentimenti coppie di persone non famose. Alberto e Speranza sono tra queste! Proprio oggi dal canale ufficiale Witty è stato lanciato il loro video di presentazione, a pochi giorni dalla partenza del reality di Canale 5. Ma chi sono Alberto e Speranza? I due a quanto pare, come racconta il giovane nel video di presentazione, stanno insieme da sempre. Sono giovanissimi eppure sono fidanzati da ... Leggi su ultimenotizieflash

TemptationITA : “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei...!” Alberto e Speranza sono un'altra delle coppie… - donatda : #Repost uominiedonneclassicoeover • • • • • • Alberto e Speranza sono una delle coppie di Temptation Island, DOPO… - ohitsGygy : RT @TemptationITA: “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei...!” Alberto e Speranza sono un'altra delle coppie che p… - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 8’, #Alberto e #Speranza sono la quarta coppia in gioco: stanno insieme da 16 anni, ma... (Vide… - lapinella : Speranza e Alberto ???? @TemptationITA @WittyTV -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Alberto “Ripartiamo con la Musica…”: in Valsassina tre concerti per “dare speranza” Lecco Notizie Home Reality Show Temptation Island 2020, quarta coppia: Speranza e Alberto, nel reality condotto da...

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...

Campionato nazionale medici, nel Salento la 18^ edizione: si parte sabato 29 agosto

Nel Salento diciottesimo campionato nazionale di calcio dei medici. Appuntamento da sabato 29 agosto al 5 settembre sui campi di Gallipoli, Ugento e dell’Heffort Sport Village di Parabita (in quest’ul ...

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...Nel Salento diciottesimo campionato nazionale di calcio dei medici. Appuntamento da sabato 29 agosto al 5 settembre sui campi di Gallipoli, Ugento e dell’Heffort Sport Village di Parabita (in quest’ul ...