Scuola, virologo: “Con 37.1 non si dovrebbe andare in classe” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Scuola, virologo ha detto la sua sull’imminente ripresa sostenendo delle regole davvero molto rigide per quanto concerne il controllo della temperatura corporea. Il Covid-19 continua a non fermarsi. La malattia originaria di Wuhan non sta rallentando, soprattutto in Italia, dove i casi continuano a crescere in maniera decisiva. Questo ovviamente sta facendo preoccupare e non … L'articolo Scuola, virologo: “Con 37.1 non si dovrebbe andare in classe” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fattoquotidiano : IL RITORNO A SCUOLA Ecco le 4 regole da rispettare del virologo Crisanti, ascoltate cosa dice [VIDEO] - Open_gol : Il virologo: «A scuola il metro di distanza non serve a una mazza e le mascherine i bimbi non le metteranno» - smallyesbigno : RT @fattoquotidiano: IL RITORNO A SCUOLA Ecco le 4 regole da rispettare del virologo Crisanti, ascoltate cosa dice [VIDEO] - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: IL RITORNO A SCUOLA Ecco le 4 regole da rispettare del virologo Crisanti, ascoltate cosa dice [VIDEO] - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: IL RITORNO A SCUOLA Ecco le 4 regole da rispettare del virologo Crisanti, ascoltate cosa dice [VIDEO] -