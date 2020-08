Ricercatori italiani scoprono le più antiche impronte di bambino nel mondo: hanno 1,2 milioni di anni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono lì da 1,2 milioni di anni. Si tratta delle più antiche impronte di bambino mai scoperte, lasciate in un fiume preistorico a Melka Kunture in quella che oggi è l’Etiopia. Il reperto è anche la più antica testimonianza di “bagni” fatti da bambini. Le ha scoperte una missione archeologica italiana e restituiscono una rara istantanea dell’infanzia nella preistoria. Pubblicato sulla rivista Quaternary Science Reviews, il risultato si deve ai Ricercatori guidati da Margherita Mussi e Flavio Altamura dell’Università Sapienza di Roma. Alla ricerca hanno partecipato anche studiosi dell’Università di Cagliari, della britannica Bournemouth University e del museo tedesco ... Leggi su meteoweb.eu

m_masi1960 : RT @univtrends: DOTTORI DI RICERCA. Loro RETRIBUZIONE mensile netta è in media di 1.605 €, all'estero tocca 2.375 €, anche 2.600 € per i do… - LevDeschain : RT @univtrends: DOTTORI DI RICERCA. Loro RETRIBUZIONE mensile netta è in media di 1.605 €, all'estero tocca 2.375 €, anche 2.600 € per i do… - AnnaFCarbone : RT @univtrends: DOTTORI DI RICERCA. Loro RETRIBUZIONE mensile netta è in media di 1.605 €, all'estero tocca 2.375 €, anche 2.600 € per i do… - CCanadese : RT @CCanadese: Occhi puntati sui ricercatori italiani - enricoI00 : RT @univtrends: DOTTORI DI RICERCA. Loro RETRIBUZIONE mensile netta è in media di 1.605 €, all'estero tocca 2.375 €, anche 2.600 € per i do… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricercatori italiani Ricercatori italiani scoprono le più antiche impronte di bambino nel mondo: hanno 1,2 milioni di anni Meteo Web NUOVE FOIBE IN SLOVENIA/ Trovati i resti di 250 vittime italiane: 100 erano ragazzini

Quello che si è presentato ai ricercatori è stato un vero scenario degno dei peggiori eccidi nazisti e stalinisti: i resti di oltre 250 persone di cui almeno un centinaio ragazzini tra i 15 e i 17 ann ...

Ponte di Genova: il contribuito dei tre ingegneri dell’Università di Bergamo

Il team di ricercatori UniBg: da sx Gabriele Gazzaniga, Elena Crotti e Denny Coffetti Il Ponte San Giorgio a Genova è uno dei principali esempi della forza dell’Italia, capace di rinascere dalle propr ...

Quello che si è presentato ai ricercatori è stato un vero scenario degno dei peggiori eccidi nazisti e stalinisti: i resti di oltre 250 persone di cui almeno un centinaio ragazzini tra i 15 e i 17 ann ...Il team di ricercatori UniBg: da sx Gabriele Gazzaniga, Elena Crotti e Denny Coffetti Il Ponte San Giorgio a Genova è uno dei principali esempi della forza dell’Italia, capace di rinascere dalle propr ...