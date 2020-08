Referendum costituzionale: chiarimenti necessari... (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nella puntata di oggi della trasmissione MediaticaMente, la giornalista d'inchiesta Emilia Urso Anfuso, direttore responsabile del quotidiano nazionale www.gliscomunicati.it e giornalista di Libero, chiarisce il motivo per cui si è giunti al Referendum popolare sulla riforma costituzionale Non solo: lancia diversi spunti di riflessione sulla riforma e anche una proposta di riforma che, a suo parere, sarebbe davvero urgente per la democrazia e i diritti del popolo italiano... Foto: (...) - Tribuna Libera / Parlamentari, Referendum costituzionale, Riduzione parlamentari Leggi su feedproxy.google

ItalyMFA : ??#Referendum2020???Gli elettori sono chiamati ad approvare o respingere la riforma costituzionale in materia di ridu… - micillom5s : Valerio Onida, ex presidente Corte Costituzionale Vota SI al referendum. Onida: 'Con il taglio le camere potranno f… - Mov5Stelle : #Referendum #TaglioDeiParlamentari #VotaSi Dai la tua disponibilità a diventare rappresentante di lista per il MoV… - Capobianco2005C : RT @Sofiajeanne: Oggi lancerei un secondo sondaggio sulla mia bolla, ma rivolto solo a CHI SE OGGI CI FOSSERO LE ELEZIONI VOTEREBBE PD (non… - Piemonte5stelle : Vuoi fare il Rappresentante di lista in #Piemonte per il referendum costituzionale del 20-21 settembre? ??Basta comp… -