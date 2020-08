Quattro dipendenti positivi, il sindaco di Ercolano chiude il Comune (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nel Comune di Ercolano sono stati trovati Quattro dipendenti positivi. Cosa che ha spinto il sindaco della cittadina vesuviana a chiudere gli uffici e a decretare lo smart working per tutti. Lo riporta il Mattino. I Quattro appartengono allo stesso ufficio tecnico, ci sono poi due familiari di uno di loro risultati pure positivi. Nelle prossime saranno sanificati i locali e sottoposti a tampone tutti coloro che sono entrati in contatto con gli infetti. Il problema, però, è che non si capisce da dove proviene il contagio, visto che nessuno dei Quattro è stato in vacanza fuori dalla Campania. Il quotidiano riporta le parole del sindaco Ciro Buonajuto. «È stata una ... Leggi su ilnapolista

