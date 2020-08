Puglia, Conca, Cittadini pugliesi,: 'Negato farmaco a dializzati in cura in strutture private' (Di mercoledì 26 agosto 2020) BARI - 'Per la Regione Puglia i pazienti dializzati nelle strutture private, evidentemente, sono Cittadini di serie B rispetto a coloro che vengono curati nelle strutture pubbliche'. Così Mario Conca, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

TwitPaola2 : @DarwinCharlesJr @Antonel75055407 @ivanscalfarotto @9Roby11 @VoltItalia @PLI_PartitoLib Allora non le piace scalfar… - LaGazzettaWeb : Puglia, Conca (Cittadini pugliesi): «Negato farmaco a dializzati in cura in strutture private» - DarwinCharlesJr : @TwitPaola2 @Antonel75055407 @ivanscalfarotto @9Roby11 @VoltItalia @PLI_PartitoLib Da quando è diventato amico di R… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - Acquedotto Pugliese, Mario Conca: 'Negli enti pubblici continua il gioco delle doppie poltro… - AMBIENTEeSPORT : Regionali in Puglia Ai 4 candidati: Emiliano, Fitto, Laricchia e Scalfarotto se ne aggiungono altri 4: Bruni, Cesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia Conca Puglia, Conca (Cittadini pugliesi): «Negato farmaco a dializzati in cura in strutture private» La Gazzetta del Mezzogiorno Puglia, Conca (Cittadini pugliesi): «Negato farmaco a dializzati in cura in strutture private»

BARI - «Per la Regione Puglia i pazienti dializzati nelle strutture private, evidentemente, sono cittadini di serie B rispetto a coloro che vengono curati nelle strutture pubbliche». Così Mario Conca, ...

Elezioni Puglia: chi è Antonella Laricchia? Biografia e stipendio della candidata M5S

Biografia e stipendio di Antonella Laricchia, candidata alle elezioni regionali in Puglia per il Movimento 5 Stelle e la lista civica Puglia Futura. Antonella Laricchia è la candidata presidente del M ...

BARI - «Per la Regione Puglia i pazienti dializzati nelle strutture private, evidentemente, sono cittadini di serie B rispetto a coloro che vengono curati nelle strutture pubbliche». Così Mario Conca, ...Biografia e stipendio di Antonella Laricchia, candidata alle elezioni regionali in Puglia per il Movimento 5 Stelle e la lista civica Puglia Futura. Antonella Laricchia è la candidata presidente del M ...