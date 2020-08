Positivo al Covid calciatore del Lecce: squadra in isolamento (Di mercoledì 26 agosto 2020) BARI – Il calciatore del Lecce Brayan Vera e’ risultato positivo al Coronavirus. Lo comunica la societa’ giallorossa che ricorda che “il giocatore, che aveva un permesso della societa’ a un rientro posticipato rispetto alla data stabilita per il raduno, si e’ sottoposto individualmente al test molecolare nella giornata di oggi”. Il difensore e’ asintomatico ed e’ in isolamento “sotto la supervisione dello staff medico societario in stretta collaborazione con l’autorita’ sanitaria locale”. “La societa’, a titolo precauzionale, ha annullato la seduta d’allenamento di questo pomeriggio e ha disposto l’isolamento del gruppo squadra in una idonea struttura, secondo quanto – sottolinea il club – previsto dalle disposizioni attualmente in vigore”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Positivo al Covid calciatore del Lecce: squadra in isolamento Elezioni comunali: 85 sfide in Campania, ma nessun capoluogo al voto Condannato per stupro e confermato presidente di Cotrab Basilicata, l’assessore lo difende: “No a valutazioni morali” VIDEO | Scuola, lo psicologo: “Non ci sarà più il compagno di banco, enorme perdita” Archeologia, in Arabia Saudita i monumenti più antichi della storia Positiva al coronavirus, è morta la vedova del ‘boss delle cerimonie’ Leggi su dire

Giorgiolaporta : Se #Zingaretti è positivo dopo un aperitivo va rispettato; se invece sono positivi #Briatore, #BorisJohnson e… - HuffPostItalia : 'Flavio Briatore è positivo al Covid': arriva la conferma del San Raffaele - repubblica : Briatore, pochi giorni fa visita (senza mascherina) a Berlusconi: 'Un amico speciale' - fringuello : RT @VittorioSgarbi: Auguri di pronta guarigione a Flavio Briatore. Invitandolo a guardare, sempre, il lato positivo degli accadimenti. Sono… - Davjd_S : RT @ilgiornale: Lampedusa, primo agente positivo al Covid: 'Troppi rischi per agenti e troppi errori nella gestione dei migranti', il sinda… -