“Partito con la febbre”. Federico Fashion Style positivo al coronavirus: la confessione in diretta (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Ho fatto il sierologico in Sardegna perché non mi sentivo bene. Era risultato negativo. Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone: domenica sono risultato positivo. Al ritorno dall’isola nessuno ci ha controllati”. Così Federico ‘Fashion Style’ Lauri, star del reality show Il salone delle meraviglie durante la trasmissione Agorà Estate. Dopo aver annunciato la sua positività al coronavirus, il parrucchiere dei vip è intervenuto stamattina su Rai Tre per raccontare la sua esperienza: “Non sento assolutamente né odori, né sapori. Ho una tosse fortissima, dolori muscolari e articolari, sto veramente male”.



