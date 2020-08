Paola Ferrari: “Sono convinta che Briatore non sia positivo, ha ragione la Santanchè” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Sono convinta che Briatore non sia positivo al Covid19 e che l’onorevole Daniela Santanché dica la verità. Diffondere notizie false volontariamente su questo tema sarebbe di rilevanza penale”. Lo ha scritto la giornalista sportiva Paola Ferrari sul proprio profilo twitter causando un vero e proprio caos visto che l’ospedale San Raffaele di Milano ha diramato una nota nella quale si dice che Flavio Briatore è risultato positivo al Covid-19 in seguito al ricovero per un altro problema. Gli utenti sui social non hanno preso bene il tweet della Ferrari. Sono convinta che @Briatore non sia positivo al #COVID19 e che l’onorevole @DSantanche dica la ... Leggi su sportface

Ci mette dentro anche gli aspetti penali, Paola Ferrari nel tweet su Flavio Briatore. La giornalista sportiva della Rai, infatti, pochi minuti prima del bollettino del San Raffaele con la conferma del ...

