“Opssss”: il bikini non contiene le straripanti forme di Carmen Di Pietro (Di mercoledì 26 agosto 2020) Scatto provocante di Carmen Di Pietro che a 55 anni sa ancora come sedurre. Ultima settimana di mare e il bikini non riesce a trattenere le sue grazie Foto da Instagram: @CarmendiPietroofficialSa ancora come sedurre e provocare a 55 anni. Stiamo parlando della procace Carmen Di Pietro che non perde occasione per attirare l’attenzione ed esibire la sua personalità esuberante e travolgente. La bella showgirl si sta godendo le vacanze estive al mare, dove su Instagram, ha spesso esibito scatti sublimi che mettono in risalto la sua fisicità prorompente. È questo il caso dell’ultima fotografia pubblicata sul suo profilo. Un bikini micro per le sue forme così giunoniche. Il risultato? ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : “Opssss” bikini