Napoli, svolta rinnovo per Hysaj: accordo a un passo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo un lungo tira e molla, sembra avvicinarsi il rinnovo di Elseid Hysaj con il Napoli. La prima offerta da parte della società era stata ritenuta fin troppo bassa dal suo entourage, ma nelle ultime ore c’è stato un importante avvicinamento tra le parti. A riferirlo è stato Marco Giordano di Radio Punto Nuovo. Il futuro del terzino classe 1994 quindi sembra destinato a tingersi ancora d’azzurro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

