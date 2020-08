Napoli, Osimhen si presenta così: “voglio segnare alla Juventus” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Napoli punta tantissimo su Osimhen, il club azzurro è stato protagonista di un ottimo colpo di mercato e adesso si aspetta giocate decisive e gol. Il calciatore si è presentato. “Con De Laurentiis e Gattuso ho un ottimo rapporto, mi stanno dando dei consigli fantastici e mi fanno sentire a casa. Così come i tifosi. Ho accettato di venire qui dopo aver parlato con il mister e il presidente, per un giovane giocatore la motivazione è fondamentale”. “Il trasferimento al Napoli rappresenta un grande salto. I soldi non mi interessano, voglio dare il mio meglio come calciatore. È un sogno che diventa realtà. Mi piace giocare da punta centrale, ma sarei felice di giocare in qualsiasi ruolo. Sono felice di essere qui con dei compagni ... Leggi su calcioweb.eu

