Messico, ragazza uccisa. Il giudice ‘assolve’: “Era tatuata” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Clamoroso quanto dichiarato da un giudice in Messico. Una ragazza è stata barbaramente uccisa da tre giovani, la “giustificazione”: “Era tatuata, possibile malvivente”. Il Messico è scosso da quanto avvenuto nella città di Mexicali, dove è stato ritrovato il cadavere di una ragazza di 16 anni barbaramente uccisa a coltellate. Il ritrovamento del corpo a seguito di un intervento della polizia che, spento un piccolo incendio applicato a una coperta in strada, ha scoperto che al suo interno c’era avvolto il cadavere della giovane Danna Maria Reyes. Analizzando il corpo si è scoperto che la vittima era già morta prima delle fiamme, e che l’assassinio fosse avvenuto a causa di numerose coltellate. ... Leggi su bloglive

Siamo nel 1961: la Bomba Tsar (o Zar) esplode con una forza equivalente a 50 milioni di tonnellate di TNT al largo delle coste dell’isola di Severny, nell’Oceano Artico. Fino ad oggi queste immagini e ...Ragazza di 16 anni uccisa e bruciata dalle fiamme in Messico. Tragico omicidio in Messico. A perdere la vita, in modo assai atroce, è stata una ragazza di soli 16 anni. Il suo nome è Dana Maria Reyes.