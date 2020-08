Il Paradiso delle Signore, oggi 26 agosto: Riccardo si confida con suo padre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Ludovica è decisa ad abortire e raccontare la verità se Riccardo non deciderà di sposarla. Un ricatto al qualche il giovane Guarnieri non sa cosa rispondere. Per questa ragione chiede aiuto a suo padre Umberto. Intanto Salvatore, impegnato a riconquistare la sua Gabriella, consiglia a Franco di evitare scenate di gelosia con Paola. Scenate che a lui sono costate moltoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

