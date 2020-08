Il mercato dell’Avellino decolla, in arrivo un difensore ed un centrocampista (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Inizia a prendere forma l’Avellino del futuro. Nella giornata di oggi il direttore sportivo Salvatore Di Somma ha assestato due colpi che faranno felice il tecnico Piero Braglia. Accordo trovato con il Pontedera per il centrocampista Michele Bruzzo. Arriverà in prestito con diritto di riscatto. Nel pomeriggio ha già fatto capolino in città per sottoporsi al tampone naso-faringeo, appurata la negatività, si aggregherà al gruppo. La Sambendettese, attraverso i suoi canali social, ha annunciato l’arrivo in Irpinia di Mirko Miceli. Il difensore, cercato già lo scorso gennaio da Ezio Capuano, firmerà un biennale con l’Avellino nelle prossime ore. Due colpi in entrata a cui si aggiunge il giovane Heythem Kerbache. ... Leggi su anteprima24

