Egitto, perse le tracce di un altro giovane italiano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non c’è più traccia di Calogero Nikolas Valenza, 27enne italiano che vive in Spagna, a Barcellona, e che, appena atterrato al Cairo per una vacanza, sarebbe stato trattenuto per controlli dalla polizia. Il giovane, originario di Gela, organizzatore di serate in discoteca, sabato mattina aveva comunicato alla mamma che in serata sarebbe andato in Egitto per incontrare un’amica, promettendo di avvisare al suo arrivo. L’aereo che dalla Spagna lo ha condotto in Egitto è atterrato poco dopo la mezzanotte, ma Valenza non ha mai chiamato la madre per confermarle di essere arrivato a destinazione. Il telefono del 27enne continua a risultare spento da allora. Leggi su vanityfair

