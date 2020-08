È morta Rita Speranza di Amici di Maria De Filippi, la Prof del pubblico parlante (Di mercoledì 26 agosto 2020) È morta Rita Speranza di Amici di Maria De Filippi. La tenuta Prof del pubblico parlante, insegnante di Lettere, si è spenta all'età di 74 anni. I funerali si terranno a Roma, così come ha annunciato suo figlio Francesco: "I funerali ci saranno domani alle 10,30 alla Parrocchia San Vigilio di Via Paolo di Dono, 218". La Prof era diventata nota attraverso la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, quando il pubblico parlante dava le proprie opinioni sulle esibizioni dei concorrenti, chiamati a dimostrare il loro talento al centro del palco. I suoi giudizi erano sempre molto duri e, per questo, era ... Leggi su optimagazine

