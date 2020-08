Call of Duty: Black Ops Cold War ha una data di uscita? Il reveal del multiplayer svelato da un leak (Di mercoledì 26 agosto 2020) I rumor su Call of Duty: Black Ops Cold War continuano a invadere la rete senza sosta, con la data di uscita del gioco e persino la data del reveal del multiplayer che sarebbero state confermate da un recente leak.Tutti gli indizi sono contenuti nella recente patch di Warzone. Dalla descrizione completa della campagna di Call of Duty: Black Ops Cold War, ai dettagli sulle diverse edizioni del gioco, l'aggiornamento ha più che compensato la sua mancanza di contenuti reali di Warzone / Modern Warfare.E tra le varie informazioni portate alla luce da COD Tracker, troviamo la potenziale data di lancio del titolo, ovvero il 13 ... Leggi su eurogamer

