Autopsia Gioele, la medico legale: “Effettuata Tac. Ci saranno altre analisi, a conclusione degli esami avremo un quadro chiaro” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Al termine di tutte le operazioni avremo un quadro definitivo e completo, al momento si tratta di agire per singoli passaggi non tralasciando alcunché ed evitando di perdere elementi che potrebbero essere utili. Siamo un gruppo ben affiatato abbiamo diverse professionalità che cooperano e collaborano nelle attività cercheremo di fare del nostro meglio per ottenere tutto il possibile dal cadavere”. Lo ha detto il medico legale Elvira Ventura Spagnolo, perito della Procura di Patti, al termine dell’Autopsia sui resti del bambino trovato nelle campagne di Caronia e che si ritiene si Gioele. “E’ stata fatta la tac come prima indagine, dopo di che abbiamo proceduto con la collaborazione dell’entomologo e dello zoologo forense alle ... Leggi su ilfattoquotidiano

