Il settimanale francese "L'Express" ha definito "Non conosci Papicha" "sconvolgente e indispensabile", per la rivista britannica "Screen International" si tratta di un "esordio impressionante con una protagonista incendiaria". Il 27 agosto il film della regista franco-algerina Mounia Meddour Arriva nei cinema italiani, con tutta la sua potenza: un inno alle donne, alla loro forza, alla capacità di ribellarsi, di non demordere.Siamo nell'Algeria degli anni Novanta e Papicha, interpretata dalla straordinaria Lyna Khoudri, studia francese all'università e sogna di diventare stilista, ma la sua vita è sconvolta da un'ondata di fondamentalismo religioso che fa precipitare il Paese nel caos. Determinata a non arrendersi al nuovo regime, Papicha decide di organizzare con ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva ciclone Arriva il ciclone 'Papicha', un inno alla ribellione delle donne Tiscali Notizie Casa anziani di Sementina: «L'UDC fa sciacallaggio a scopo elettorale»

BELLINZONA - La casa anziani di Sementina è di nuovo tornata nell'occhio del ciclone con la sezione UDC della capitale che - negli scorsi giorni - ha nuovamente invocato a gran voce «le dimissioni» de ...

Casinò News: Las Vegas sotto accusa per la diffusione del virus

Las Vegas e i casinò di Sin City nell'occhio del ciclone. Secondo una ricerca di "ProPublica" (associazione no profit che indaga su abusi di potere), la diffusione del Virus negli Stati Uniti sarebbe ...

