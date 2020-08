Al via la Festa dell’Unità, già un incidente diplomatico nel Pd: giallo sull’invito in ritardo per l’ex renziano Marcucci (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si scrive Festa dell’Unità, ma si legge della disunità, a giudicare dai mancati inviti. Quella che si apre oggi a Modena è un’edizione che fa già discutere, e si presenta come schema perfetto dei rapporti in seno al centrosinistra. Sì al Movimento 5 Stelle e alle Sardine, no a Italia Viva e Azione di Carlo Calenda. E a questa scrematura esterna al partito se n’è aggiunta un’altra tutta interna, che rinfocola l’acredine tra gli ex renziani rimasti dentro il Pd e il resto della truppa: il mancato invito del capogruppo al Senato Andrea Marcucci, per anni molto vicino all’ex leader democratico Renzi. Immediate le reazioni dentro il partito, con il senatore Stefano Collina che ha definito il mancato invito di Marcucci un incidente ... Leggi su open.online

Eurosport_IT : 'Sono positivo al Covid-19, adesso quarantena'. L'annuncio di Usain Bolt via social dopo aver contratto il virus i… - Open_gol : Al via la Festa dell’Unità, già un incidente diplomatico nel Pd: giallo sull’invito in ritardo per l’ex renziano Ma… - rep_bologna : Modena, via alla festa nazionale Pd: Fico, Bellanova e Castelli gli 'ospiti' [di MARCELLO RADIGHIERI] [aggiornament… - PrismaNewslett1 : RT @GianniMaritati: Ostia: al via la festa del libro e della lettura – ZEUS online - JohnHard3 : RT @Viv_Dany: «Ragazzo di 17 anni in terapia intensiva per covid dopo una festa per Ferragosto: tamponi agli amici» Fanculo i dementi negaz… -

Ultime Notizie dalla rete : via Festa Pd: al via Festa Bologna, tra gli ospiti Arcuri e Patuanelli Agenzia ANSA Comunali, Alberani rompe gli indugi:

Ora di pranzo, ristorante in via Saragozza, crescentine, mortadella, salame, vino bianco frizzante. È qui in un giorno di fine estate e alla vigilia dell’apertura della Festa provinciale dell’Unità ch ...

Coronavirus: 9 nuovi contagiati nelle Marche

Innovazione, sostenibilità, economia circolare, valorizzazione e rilancio dei territori: questi sono i valori formativi del nuovo corso di laurea triennale in Economia, territorio e ambiente proposto ...

Ora di pranzo, ristorante in via Saragozza, crescentine, mortadella, salame, vino bianco frizzante. È qui in un giorno di fine estate e alla vigilia dell’apertura della Festa provinciale dell’Unità ch ...Innovazione, sostenibilità, economia circolare, valorizzazione e rilancio dei territori: questi sono i valori formativi del nuovo corso di laurea triennale in Economia, territorio e ambiente proposto ...