'Accusare di negazionismo è un crimine! Lo dice un articolo della Costituzione' Michetti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ma quali sono i motivi? E ciò, soprattutto, è legale? Queste le domande rivolte al direttore di Gazzetta Amministrativa Enrico Michetti che sulla questione non lascia dubbi: 'Mettere delle etichette ... Leggi su radioradio

lorenzosimeoni6 : 'ACCUSARE DI NEGAZIONISMO È UN CRIMINE! LO DICE UN ARTICOLO DELLA COSTIT... - Consuelide : RT @RadioRadioWeb: 'Mettere delle etichette è la peggiore discriminazione che si possa fare' Il dibattito in diretta, con Francesco @vergo… - anna80871824 : 'ACCUSARE DI NEGAZIONISMO È UN CRIMINE! LO DICE UN ARTICOLO DELLA COSTIT... - HMannione : @davidefaraone 'ACCUSARE DI NEGAZIONISMO È UN CRIMINE! LO DICE UN ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE' ? MICHETTI - HMannione : @NicolaPorro @marco_gervasoni 'ACCUSARE DI NEGAZIONISMO È UN CRIMINE! LO DICE UN ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE' ? MIC… -

Ultime Notizie dalla rete : Accusare negazionismo

Radio Radio

Su Tripadvisor un ristorante di Magenta ha collezionato una serie di recensioni che non parlano della cucina o del servizio ma del proprietario, accusato di essere un negazionista del coronavirus e di ...accusata di non fare abbastanza nemmeno per sradicare il negazionismo sull’Olocausto, temendo i danni economici indotti da un secondo periodo di lockdown da coronavirus, ha messo a disposizione ...