WTA Cincinnati – Osaka sul velluto contro Yastremska, l’americana Pegula sorprende la Sabalenka (Di martedì 25 agosto 2020) Naomi Osaka stacca il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, la tennista giapponese non lascia scampo all’ucraina Yastremska, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 6-1 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Tutto semplice per la numero 10 del ranking mondiale, che lascia solo la miseria di quattro game alla sua avversaria. Fuori invece la bielorussa Sabalenka, costretta ad arrendersi al cospetto dell’americana Pegula, riuscita ad imporsi con il risultato di 6-2, 2-6, 6-3. Nei quarti di finale, la Osaka sfiderà la Kontaveit mentre la Pegula se la vedrà con la Mertens.L'articolo WTA Cincinnati – Osaka sul velluto contro ... Leggi su sportfair

