Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 08:15 (Di martedì 25 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE LA CIRCOLazioNE E’ NELLA NORMA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE A CURA DI ANAS ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA DELLA BUFALOTTA; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER CONTRASTARE IL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA DI ... Leggi su romadailynews

