Ultime Notizie Roma del 25-08-2020 ore 08:10 (Di martedì 25 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione sono stati meno di 1000 i contagi da coronavirus di ieri in Italia se pur a fronte di €21000 ammonimento Mentre i nuovi focolai si fanno strada in Francia e Spagna Gazzè torna a unlock da un totale di 48 ore dopo l’allarme in un campo profughi uno studio dell’università di Hong Kong documenti il primo caso di una persona di 33 anni infettato una seconda volta a distanza di pochi mesi in Francia c’è turisti che frequentavano una spiaggia per nudisti sono risultati positivi al virus in serata Berlino annuncia l’inclusione di Parigi e della Provenza tra le zone rischio per rientrare in Germania serviranno testa e quarantena in Spagna tra venerdì domenica 20.000 contaggi Perù ... Leggi su romadailynews

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In 953 nuovi casi e 4 decessi. Tamponi in forte calo - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia 953 nuovi casi e 4 decessi. Sardegna record (91). Tamponi in forte calo. Le… - fanpage : 'Non ci sarà un nuovo #lockdown', l'annuncio del Ministro Speranza - CorriereCitta : Anzio, chiuso il ‘Salone delle Meraviglie’ per sanificazione Covid. Federico Fashion Style: ‘Riapriremo prestissimo’ - tempostretto : Un nuovo articolo: (Lo spazio soggettivo: tra poesia e conoscenza) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime no… -