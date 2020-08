The Batman, il consiglio di Christian Bale a Robert Pattinson: "Accertati di poter fare pipì da solo" (Di martedì 25 agosto 2020) Preoccupazione legittima visto l'imponente costume che Batman è costretto a indossare: Christian Bale si è preoccupato di consigliare al collega Robert Pattinson di accertarsi delle proprie funzioni vitali. Il saggio Christian Bale ha fornito un prezioso consiglio al collega Robert Pattinson che riguarda il costume di Batman e la capacità di fare pipì da solo. a svelarlo è il regista di The Batman Matt Reeves. Il DC FanDome, evento virtuale organizzato da Warner Bros e DC, ha ospitato un panel dedicato a The Batman nel corso del quale è stato lanciato il primo misterioso teaser ... Leggi su movieplayer

